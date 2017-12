'Het is een droom dat iedereen straks mijn liedjes kent'

Naam : Randy Watzeels Leeftijd : 20 Plaats : Rijsbergen Is : Zanger, genomineerd voor de Party Award 2017 voor Best opkomende artiest

Droomt van: Langzaam steeds verder te komen in de muziek, in mijn optredens en liedjes, zodat iedereen ze straks kent. Hierbij hoop ik dat mijn studio, waarin ik liedjes schrijf en produceer, goed en succesvol blijft lopen. Ook voor andere artiesten. Verder lijkt het me heel gaaf om ooit een concert met een band te geven.