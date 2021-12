‘Het is bizar hoeveel dingen je misloopt tijdens de pandemie’

Jong in...ULVENHOUT - Robbie Graaskamp (16) is opgegroeid in Ulvenhout, maar ziet zichzelf in de toekomst de dorpsgrens oversteken naar Breda. ,,Ulvenhout is een gewilde plek om te wonen, omdat het zo veilig is.”

Valt er eigenlijk wel wat te beleven in Ulvenhout?

,,Er zijn weinig activiteiten voor jongeren. Gelukkig heb ik hier veel vrienden wonen, dus dat maakt niet zo uit. Daarnaast ben ik nog te jong om echt uit te kunnen gaan. Ik moet nog even wachten. Als het zover is, ga ik wel naar Breda.”

Kun je hier stiekeme dingen doen?

,,Er wordt niet superveel geroddeld, heb ik het idee. Als je iets groots meemaakt, gaat het wel snel rond. Er zijn twee basisscholen in Ulvenhout, in dezelfde straat, dus alle jongeren kennen elkaar wel.”

Wat mist je dorp?

,,Iets leuks voor kinderen en jongeren zou welkom zijn. De winkelstraat mag ook wel wat leukere kledingwinkels en zo hebben. Er zitten wel een paar eettentjes en een Albert Heijn, maar die kledingwinkels zijn vooral gericht op oudere mensen.”

Wat vind je leuk aan Ulvenhout?

,,Dat het lekker klein is, heeft juist wel wat. Ik heb me hier altijd heel veilig gevoeld. Ik ken het dorp op m’n duimpje en ik heb leuke herinneringen aan het opgroeien hier. Ik ben geboren in Amsterdam, maar verhuisde hierheen toen ik 1 jaar oud was. Ik kan me dus niet anders herinneren dan dat ik in Ulvenhout heb gewoond.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,We hebben een zaal in Ulvenhout waar een keer per jaar een jongerenfeest wordt gegeven en elke week ouderenbingo, maar daarbuiten wordt er eigenlijk niks mee gedaan. Ik denk dat je daar elk weekend best een leuk feestje kunt bouwen voor jongeren.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Vaak bij iemand thuis. Af en toe gaan we naar een vriendin van ons die een eigen bar in de schuur heeft, dat is erg gezellig. Waar moet je anders naartoe?”

Drink je stiekem weleens wat?

,,Heel af en toe, bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag van iemand. Mijn vrienden en ik maken vaak grapjes dat we veel mensen kennen die niet gezellig zijn zonder dat ze een drankje op hebben. Dat hebben wij helemaal niet, we vermijden het juist. Op een verjaardag drink ik misschien één biertje en daar blijft het bij. Mijn ouders doen er ook niet zo moeilijk over.”

Hoe is het om jong te zijn tijdens een pandemie?

,,Het is bizar hoeveel dingen je misloopt, alles gaat veel lastiger. Mijn zus studeert in Malta en dit zijn juist de jaren waarin je elk weekend moet feesten, maar dat zit er gewoon niet in nu. Het voelt een beetje als weggegooide jaren. Maar goed, we moeten het met z’n allen doen en we komen er uiteindelijk ook wel weer doorheen, al is het echt niet makkelijk.”

Ben je een carnavalvierder?

,,Absoluut. Dat is er met de paplepel ingegoten. Mijn moeder is al heel lang bij de carnaval betrokken, dus in die periode zijn we elke dag van de partij. Mijn opa en oma hebben een appartement net buiten het centrum van Breda. Met carnaval logeren we daar de hele week, zodat we het elke dag lekker laat kunnen maken.”

Dan zal dit een extra zware tijd voor je zijn?

,,Ik mis het echt ontzettend. Vorig jaar zijn er één keer een paar vrienden langsgekomen en dat was het. Zo hoort carnaval in Breda niet te zijn. Dat vind ik erg jammer.”

,,Ik ben vier dagen per week bij de voetbalclub te vinden. Ik ben er al lang bij betrokken en geef sinds mijn 13e voetbaltraining. Al is dat sinds corona lastig, want nu geef ik weer een tijdje geen trainingen.”



Over drie jaar ben je klaar met je opleiding. Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik vind mijn opleiding heel leuk en ga elke dag vrolijk naar school. Ik zou graag iets in de richting van sportmasseur of sportfysio worden, maar we gaan zien hoe het loopt. Ik heb nog even, haha.”

Wil je hier voor altijd blijven wonen?

,,Nee. Ik ben heel veel in Breda te vinden, we wonen zelf ook aan de rand, dus ik zou ooit graag naar Breda willen verhuizen. Ulvenhout kan ik waarschijnlijk niet betalen. De huizen zijn hier best duur, omdat het een gewilde en veilige plek is om te wonen.”

Robbie Graaskamp (16) School: Eerste jaar Sport en Bewegen aan het Curio in Breda

Hobby’s: Voetballen, leuke dingen doen met vrienden

Bijbaantje: Afwasser bij restaurant Uijttewaal

Woont met: Moeder Pien, stiefvader Vincent en halfbroertje Phineas

Huisdieren: Konijnen Miep en Berend

Verliefd: Nee