Het is best druk in de Bredase winkelstraten: 'Meer tijd nemen dan anders'

BREDA - Nog zeker niet alle winkels in de Bredase binnenstad openden zaterdag hun deuren weer. Bij grote warenhuizen als de H&M en C&A was het donker en bleven de luiken omlaag. Toch vulden de Bredase winkelstraten zich weer met publiek. Zeker nog niet zo druk als normaal, maar er waren toch meer mensen op de been dan verwacht.

Dat er zich langzamerhand steeds meer mensen weer buiten vertonen, lag al in de lijn der verwachting. Het bedrijf CityTraffic meet drukte in winkelstraten en binnensteden en zij zien landelijk een toename. Dat is in Breda ook met het blote oog waarneembaar: de Ginnekenstraat is rond het middaguur goedgevuld.

Dranghekken

Bij sommige winkels moeten klanten zelfs wachten tot ze naar binnen mogen. Iedere winkel heeft namelijk eigen methodes om zich te houden aan de richtlijnen. Van dranghekken tot straatmarkeringen. Van personeel dat gedesinfecteerde winkelmandjes of schoenlepels uitdeelt tot een stoplichtsysteem zoals bij de Wibra: de anderhalve meter is de heilige regel. Concreet: er is één klant per tien vierkante meter welkom. Of, zoals op de rug van een HEMA-medewerker te lezen is: 15 tompouces is anderhalve meter. In deze zaak mogen in totaal honderd klanten tegelijk binnen zijn. Dat wordt geteld aan de hand van de uitgereikte winkelmandjes.

In De Barones lijkt Koffie bij Teun goede zaken te doen, getuige de continue rij voor een take away koffie. Er vlak naast, voor kledingzaak The Sting, formeert zich een rijtje met klanten. Daar wordt gewerkt met markeringen op de grond en op stip nummer drie staat Sandra Wevers uit Papendrecht. ,,Ik nam gewoon de gok om vandaag toch te gaan shoppen, omdat ik dat nu eenmaal echt mis. Dan ga ik wel heel gericht: deze winkel stond op mijn lijstje. Ik werk veel doordeweeks, waardoor ik echt zin in had om weer eens de stad in te gaan." Of ze de diverse maatregelen merkt, of hinderlijk vindt? ,,Je neemt gewoon wat meer de tijd dan anders. Normaal pak je nog een terrasje, nu ga je heel doelgericht te werk. Nee, hier eventjes wachten vind ik geen probleem. Maar de rij had ook niet veel langer moeten zijn.”

Iets verderop, bij conceptstore Swan, is het wel aanmerkelijk rustiger dan normaal. ,,Hier mogen zeven mensen tegelijk binnen. Ik heb deze ochtend heel even iemand moeten laten wachten, maar over het algemeen gaat het goed", ervoer Lotte Hooymayers. ,,Maar toen ik net in mijn pauze een broodje haalde, zag ik ook een drukke winkelstraat. En dat terwijl al die grote winkelketens nog dicht zijn.”

Leeg en afstandelijk

Die drukte neemt gaandeweg af, als het begint te regenen. Bij boekhandel Libris Buitelaar staat Margot van Pruijssen uit Amsterdam buiten te wachten, alhoewel het hier niet heel duidelijk is of dat ook echt noodzakelijk is. ,,Ik mijmerde net nog: zo wordt het dus. Leeg en afstandelijk. Dat heeft ook zo zijn fijne kanten, je hebt veel meer de ruimte om je ding te doen. Toch geeft dat een dubbel gevoel, ik denk dat dat op de lange termijn wel wat saai wordt. Volgens mij was de Grote Markt nog nooit zo stil."