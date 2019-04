Het is ‘a small step’ voor de Bredanaar

Reddings­plan VV Advendo, wethouder ziet mogelijkhe­den: ‘Maar het is complex’

19 april BREDA - Wethouder Daan Quaars (VVD, sport) trekt alles uit de kast om in ieder geval één voetbalcub te behouden voor de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord. Hij ziet mogelijkheden: ,,Maar het loket makkelijke oplossingen is gesloten. Het is een complex probleem. Er zit energie in de wijk, maar we zijn er nog niet uit”, aldus Quaars donderdagavond tijdens het vervolgdebat over de toekomst van de Hoge Vucht.