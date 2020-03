Het hoogste speelpark van Europa opent in Breda

Het speelpark Kabonk is 20 meter hoog en heeft een oppervlak van ruim 3300 vierkante meter. Het park is opgebouwd uit zeven etages, ook wel levels genoemd. Elk level is net iets uitdagender dan de vorige, waardoor er voor elke leeftijd een uitdaging ontstaat.

,,Beneden is er een baby- en peuterhoek, halverwege het gebouw hebben we een trampolinepark”, vertelt Lisa Waterman van Kabonk. Op het hoogste level is er een free run area die, volgens Waterman, ook heel uitdagend voor volwassenen is. Een maximale leeftijd voor het park is er dan ook niet. ,,Onze basis doelgroep is tot 12 jaar, maar iedereen is welkom om zelf het park te ontdekken”, aldus Waterman.

Vijf kilometer staal

Het park is verzonnen en opgebouwd door leverancier ELI Play. In totaal is er vijf kilometer stalen frames nodig geweest om het speelpark te kunnen maken. ,,We hebben maar liefst tweehonderd meter aan glijbanen. Het is gigantisch”, aldus het management van Kabonk.

Om te zorgen dat het veilig voor iedereen is, moet iedereen onder de achttien jaar een meerjarige begeleider meenemen. Als begeleider even tussendoor winkelen bij een van de winkel op het Breepark is er niet bij. Hij moet altijd aanwezig zijn. Zelf heeft Kabonk medewerkers, zogenoemde ‘Speelbazen’, die de kinderen in de gaten houden.

Pannenkoekwaus

Tegelijkertijd met de opening van Kabonk, opent ook het aangrenzende pannenkoekenrestaurant Pannenkoekwaus. Met de komst van het speelpark en het restaurant is de invulling van Breepark bijna compleet. Tweeënhalf jaar na opening van het terrein wordt er alleen nog gezocht naar een uitbater voor grand café Driek. De volledig ingerichte horecagelegenheid in de grote hal was sinds de oplevering vorig jaar nog niet open.

Twee maanden geleden zei Anneke Stins, commercieel directeur Breepark: ,,Door restaurant De Beren (eind 2019 geopend red.) en Kabonk wordt Breepark steeds completer. En daarmee voor andere partijen aantrekkelijker.’'

Opening