‘Het Grand’ wacht nog op nieuwe bestemming

Politie zet vol in op onderzoek autobran­den in de wijk Heuvel in Breda

22 februari BREDA - De politie zet vol in op het onderzoek naar de daders van twee autobranden in de Jakob Edelstraat in de wijk Heuvel in Breda. Een getuige is inmiddels gehoord, er is buurtonderzoek verricht in onder meer de Willem Barentszstraat en Maarten de Vriesstraat en de politie beschikt over beelden van een camera die hangt aan een gevel.