'Het gerechtsgebouw? Mooi hoor, maar dat parkeren is een dingetje'

BREDA - Handenwrijvend stapt de Rotterdamse advocaat Philip Ekering uit het gerechtsgebouw in Breda. Het is dinsdag. De eerste dag dat er zittingen zijn in het gloednieuwe pand. En? ,,Prachtig, prachtig", zegt hij. ,,Alleen dat parkeren. Dat blijkt wat moeilijk."

Hij vertelt hoe hij op zoek naar een parkeerplaats aanvankelijk per abuis het busstation binnenreed, om vervolgens, eenmaal veilig terug op de openbare weg, de auto te stallen: ,,Hier in de wijk erachter", gebaart hij richting Belcrum. Hij moest parkeergeld betalen. ,,Maar op het geheel van de proceskosten is die declaratie te overzien", lacht hij.

Wijkraad

Het is precies waar de wijkraad vooraf bang voor was. Dat er, zodra het gerechtsgebouw geopend zou zijn, geparkeerd zou worden in de Belcrum. Toch valt het deze eerste zittingsdag wel mee met de drukte.

Maar, zegt Niek Tiekstra van de wijkraad: ,,Nog niet alle onderdelen zijn naar het nieuwe gebouw verhuisd." Bovendien kennen de bezoekers de omgeving nog niet zo goed. En zijn er in de buurt nog afdoende gratis alternatieven. Althans tot eind dit jaar de zone waar betaald parkeren geldt, uitbreidt.

,,Klopt", zegt een rechtbank-schoonmaakster. ,,Bij de Jumbo en de Aldi op de Belcrumweg is het gratis." Nog wel. ,,Maar dat gaat veranderen", zegt Yora Verstraeten van de Jumbo. ,,Er is een slagboom. Die is defect. Zodra die is gerepareerd moet je hier betalen." Alleen supermarktklanten kunnen daarna anderhalf uur gratis de auto parkeren.

Pumps

Intussen stapt buiten Floor Hopmans uit haar auto. ,,Mij was aangeraden te parkeren bij De Prins", zegt ze. Hoewel ze aanvankelijk niet wist waar die parkeergarage was, zegt ze, nu ze het wel weet: ,,Dat is behoorlijk ver lopen. Niet zo heel fijn voor een vrouwelijke advocaat op hakjes", wijst ze veelbetekenend op haar rode pumps.

,,Toch is dat waar wij naar verwijzen", zegt Angela Martens van het gerechtsgebouw. Zo'n 2000 bezoekers per week worden verwacht. ,,Voor hen zijn voor het gebouw een kiss & ridezone en twee invalideparkeerplaatsen aangelegd. Anderen adviseren we te parkeren in De Prins of bij het station."

Voor de circa 850 mensen die in het gebouw werken is, conform de parkeernorm, een garage gebouwd met zo'n 260 plaatsen. Daar zijn, na strenge selectie, pasjes voor uitgedeeld. ,,Iets meer dan 260, omdat niet iedereen elke dag aanwezig is." En is dat onverhoopt toch zo: ,,Dan moeten ook wij in De Prins parkeren", zegt een rechtbankmedewerkster. Vaak zal dat niet voorkomen, denkt zij: ,,We zitten naast het station. Veel van ons komen met het openbaar vervoer."

Openbaar vervoer

Precies om die reden is het gerechtsgebouw gebouwd op de plek waar het nu staat. ,,We stimuleren mensen met het openbaar vervoer te komen", zegt Martens.

Of bezoekers dat gaan doen. ,,Nee", zegt Aynur Soyyigit uit Dongen. Ze bracht zojuist tevergeefs een bezoek aan de Raad voor de Kinderbescherming: ,,Die blijkt nog niet verhuisd." Zij parkeerde op het Edisonplein. ,,Daar is het nog gratis." Met het openbaar vervoer? ,,Dat kost me te veel tijd."