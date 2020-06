Het geld is nu al op. Meer geld naar groenpotje Breda

BREDA - De ‘groene dakenregeling’ in Breda is een groot succes. Zo groot, dat het subsidiepotje nu al leeg is. Daarom trekt wethouder Paul de Beer (Klimaat, D66) nog eens een ton extra uit voor dit project om de stad groener en klimaatbestendiger te maken.

Quote Veel mensen zijn aan de slag gegaan in de corona-periode. Paul de Beer, Wethouder Klimaat Breda In het eerste half jaar van 2020 zijn er ruim tweehonderd aanvragen voor een subsidie binnengekomen op het stadskantoor. Met als gevolg dat het oorspronkelijke potje van 100.000 euro al snel was uitgeput.

Wethouder De Beer hield daar bij het begin van het project in zijn achterhoofd al rekening mee. ,,Twee maanden geleden zei ik nog: ‘Ik hoop dat de subsidie helemaal op gaat’. En nu is het al zover. Ik denk dat veel mensen aan de slag zijn gegaan met hun tuin in de afgelopen corona-periode’’, vermoedt de wethouder.

De Beer constateert dan ook dat het stadsbestuur ‘wordt overspoeld met aanvragen’: ,,We werken met alle macht om ze zo snel mogelijk te behandelen. We verdubbelen nu de subsidiepot zodat iedereen die zo goed bezig is, er gebruik van kan maken.’’

Neemt in populariteit toe

Sinds 1 april zijn er 110 nieuwe aanvragen binnengekomen. Momenteel zijn er nog 85 aanvragen in behandeling. Ruim tachtig procent daarvan betreft het vergroenen van daken. Maar ook het vergroenen van de tuin neemt volgens de wethouder in populariteit toe. Volgens de laatste cijfers is vijftien procent van de aanvragen bestemd voor het aanpassen van tuinen.

De trend om zowel voor- en achtertuinen dicht te tegelen is een ontwikkeling die klimaatgevoelige bestuurders pijn aan het hart gaat. Regenwater kan namelijk niet worden opgeslagen, terwijl de tegels in tijden van hitte extra warmte uitstralen. Door het verwijderen van de tegels en de aanleg van bijvoorbeeld geveltuintjes wordt de leefbaarheid er in kleine stapjes weer iets beter op. De gemeente geeft er een subsidie van maximaal 1500 euro voor.

Effecten nog onduidelijk

Welke effecten de subsidie heeft op het Bredase microklimaat en het klimaatgedrag van de inwoners is nog niet helemaal duidelijk. De Rijksuniversiteit Groningen doet daar, in samenwerking met de gemeente, onderzoek naar. De resultaten daarvan laten nog wel enkele jaren op zich wachten.

Ook goed voor regenton