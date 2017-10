Het geheimzinnige boek van Bredase society-kapper dat nog even geheim blijft

BREDA - Even is Laurenz Mol (55) stil, legt zijn handen op tafel, kijkt op, zegt dan: ,,Soms gebeurt er iets in het leven dat zo heftig is, dat je denkt: dit gelooft niemand." En dus: ,,Heb ik het maar opgeschreven." Zomaar? ,,Nou, aanvankelijk vooral om de woede van me af te schrijven."

Het resultaat? Mol pakt een boek, schuift het naar voren. 'Xxx Xxxx', staat als titel op de cover. Daarna: leegte, witte pagina's. Niks. Mol lacht. Het is een dummy. En: ,,Nee, ik vertel niet waar het over gaat." Dat blijft geheim. Tot de presentatie zondag.

Spannend

Een thriller is het. Althans zo presenteert uitgeverij Nau de debuutroman van de Bredase society-kapper. ,,Maar een thriller zou ik het niet noemen", zegt Mol. ,,Dan denk je aan iets als Dan Brown. Een 'whodunit'. Maar dat is mijn boek niet. Het is spannend, dat zeker. Er zitten on verwachte wendingen in, liefde, erotiek, sabotage. En humor natuurlijk." Hij lacht. ,,Toen het terugkwam van de uitgever heb ik een wijntje ingeschonken en ben het ontspannen gaan lezen. Ik betrapte me erop dat ik soms hardop lachte."

Vijf jaar geleden begon hij er aan. De eerste 2500 woorden zond hij, na lichte drang van broer Lucas, naar een schrijfwedstrijd van NRC Handelsblad. ,,Ik won", zegt hij, achteraf zelf nog een beetje verbaasd. ,,Als prijs kreeg ik een masterclass schrijven in Gent aangeboden."

Enthousiast

Een paar jaar liet hij het boek daarna liggen. Tot Valérie Derks, een vriendin uit Parijs, er nog eens naar vroeg. Ze las een stukje, werd enthousiast, stimuleerde hem door te gaan. Aangemoedigd, ruimde Mol zijn woonkamer op, schonk een glaasje wijn in, een biertje, probeerde whisky, maar ontdekte dat gewoon een Spaatje het fijnste werkte. Hij begon te schrijven. En hoe. Elke vrije minuut schoof hij achter de computer.

Zijn klanten presenteerde hij het als gimmick. ,,Wil jij in mijn boek? Dat gaat je geld kosten. Wil je er niet in? O, dat is nog duurder." Dat zijn schrijven intussen bloedserieus was, verzweeg hij.

,,Heerlijk is het", zegt hij. ,,Ik, die altijd omgeven is door mensen, blijk het heel prettig te vinden om helemaal in mijn eentje in stilte aan het werk te zijn. Ik verlies me in het schrijven, vergeet alles om me heen."

Lovend

Hij liet het boek slechts een enkeling lezen. Boekhandelaar René Hollaers, de Oosterhoutse criminologe Joke Meijer. Zij hielpen hem, waren lovend. Toch knaagt aan Mol een onzekerheid. Hij wil geen valse verwachtingen wekken. Zwijgt liever, dan dat hij praat. Bang om mensen teleur te stellen.