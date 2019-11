Het geheim van een goedlopende kerstmarkt

update Ongeval met twee vrachtwa­gens op E19: snelweg dicht, verkeer moet omrijden

13:01 BRECHT - Door een zwaar ongeval met twee vrachtwagens is de E19 richting Antwerpen sinds 10.15 uur volledig afgesloten ter hoogte van Brecht. Een vrachtwagenchauffeur zat gekneld in het wrak en is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Er staat een flinke file. Het verkeer vanuit Nederland wordt omgeleid via Bergen op Zoom, via de A17, A58 en A4.