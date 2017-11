Het geheim van de beste HBO van NL

Blijven verbeteren

Volgens communicatiemedewerker Maaike Dukker een belangrijke stap om de hogeschool ook in de toekomst te blijven verbeteren. "Het wordt straks in het nieuwe gebouw heel makkelijk om elkaar te ontmoeten en kennis te delen."

Zo kunnen bijvoorbeeld de studenten van de opleiding Leisure die een sportevenement organiseren veel leren over gastvrijheid van de hotelschoolstudenten. Ook internationaal probeert de NHTV de lijntjes zo kort mogelijk te houden. "Alle opleidingen zijn in het Engels en 50% van de stages vindt plaats in het buitenland." De NHTV stimuleert studenten dan ook actief om minimaal één stage in het buitenland te lopen. Andersom komt 15% van de studenten in Nederland van buitenaf.