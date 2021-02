Het geheim van Boemeldonck op papier: al 55 jaar de jeugd voorop

reconstructie Belangen­ver­stren­ge­ling, geen transparan­tie: hoe zit het nou precies met die Brabantse cultuursub­si­dies?

4 februari BREDA - Zes Bredase cultuurinstellingen kregen geen vierjarige subsidie van de provincie en gemeente, terwijl ze daar eigenlijk wel voor in aanmerking kwamen. Ze zagen daardoor projecten wegvallen, moesten toekomstplannen bijstellen en mensen ontslaan. Nu blijkt dat de beoordeling van hun aanvragen niet eerlijk is verlopen. Toch is de kans klein dat ze alsnog steun krijgen. Hoe zit dat? Een reconstructie.