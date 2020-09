Het Gastenhuis moest een week na de opening al in lockdown: ‘Engelengeduld heb je hier nodig’

TETERINGEN - Het avontuur waar Annette en Kees begin maart aan begonnen in Teteringen was net een week oud, of corona sloeg toe. De deur van Het Gastenhuis, waar zij mensen met dementie een liefdevol thuis bieden, moest op slot. ,,Dat was heftig, maar we hebben geen seconde spijt gehad. Dit is onze plek.”

Quote We hebben het virus buiten de deur kunnen houden, daar zijn we blij om Annette van der Land, Het Gastenhuis Teteringen Op het bankje bij de ingang zitten drie bewoonsters naast elkaar. Ze kijken toe als een bezoeker de handen desinfecteert. Aan tafel zit een groepje dames te knutselen met een vrijwilligster, terwijl een andere bewoner op zijn gemak door de tuin schuifelt. Het leven in Het Gastenhuis heeft langzaamaan zijn ritme weer gevonden.

Annette van der Land (48) en Kees Sprong (70) beleefden er een bijzondere start als zorgondernemers. Op 1 maart gingen ze aan de slag in Teteringen, 7 maart was daar de lockdown. Plots waren ze aangewezen op zichzelf, de bewoners en het zorgteam. Annette: ,,Zowel onze bewoners als wijzelf gingen de deur niet meer uit. We wilden elk risico op besmetting voorkomen.” Kees: ,,De enige juiste keuze. Onze kennismaking met het dorp moest wachten.”

Begrip

Quote Zo’n ommezwaai is voor gezonde mensen al lastig, voor mensen met dementie is het helemaal niet te begrijpen Annette van der Land, Het Gastenhuis Teteringen Annette: ,,We hebben het virus buiten de deur kunnen houden, daar zijn we blij om. Familie van onze bewoners reageerde begripvol op ons besluit meteen op slot te gaan. Dankzij videobellen hielden ze contact met hun dierbaren, dat was goed voor de herkenning. Al beseffen veel van onze bewoners vaak al niet meer of ze dagelijks bezoek krijgen of eens per maand.”

Een uitdaging was de lockdown zeker. Leg bewoners met een stevige dementie-indicatie maar eens uit wat corona is. Waarom ze het terrein niet meer af mogen. Waarom bezoekers achter de poort moet blijven. Annette: ,,Zo’n ommezwaai is voor gezonde mensen al lastig, voor mensen met dementie is het helemaal niet te begrijpen.”

Nieuwe wereld

Elke dag moesten de verzorgers de regels opnieuw uitleggen. Soms vier keer, soms tien. ,,Engelengeduld heb je hier nodig, toch was het nooit vervelend”, zegt Kees. ,,Ik vond het zelfs fijn dat we ons volledig op de bewoners konden focussen. Annette heeft een zorgachtergrond, ik niet. Voor mij was dit een stap in een nieuwe wereld. Ik zou het zo weer doen.”

Volledig scherm Half maart 2017 begon de bouw van de appartementen van Het Gastenhuis Teteringen, dat deels ook in het voormalige gemeentehuis van Teteringen huist. Eind 2018 opende de kleinschalige zorginstelling voor mensen met dementie. Afgelopen maart namen Annette en Kees de rol van zorgpaar over van de initiatiefnemers. © Saminna van den Bulk

Quote We gaven onze bewoners de knuffel die zij moesten missen van hun kinderen of partner Annette van der Land, Het Gastenhuis Teteringen Tijdens de lockdown leerden Annette en Kees hun bewoners snel goed kennen. Kees: ,,De een trekt ‘s ochtends vier blouses, een vest, een trui en drie broeken aan, de ander heeft geen idee of het ochtend, middag, avond of nacht is. We kunnen onze bewoners niet beter maken of hun ziekte afremmen, maar we kunnen hen wel helpen.”

Moestuin

Elke dag krijgen de bewoners een versgekookte maaltijd en met hulp van vrijwilligers worden de bewoners gestimuleerd actief te blijven. Knutselen, wandelen, op pad met de duofiets. Als het aan Kees ligt komt er ook snel een moestuin, waar bewoners samen met een vrijwilliger in kunnen wroeten.

Nederland telt nu elf vestigingen * Het Gastenhuis is een landelijke organisatie die ‘liefdevolle, huiselijke woonzorg voor mensen met dementie biedt’.

* Er zijn nu elf vestigingen, voor negen locaties zijn plannen, onder meer in Etten-Leur.

* Het Gastenhuis Teteringen is begin 2018 geopend aan de Hoeveneind.

* Deze locatie telt 21 zorgappartementen, waarvan twee geschikt voor een echtpaar.

* Het pand heeft diverse gezamenlijke ruimtes, zoals de keuken, eetkamer, woonkamer en tuin.

Voor de teamgeest is de lockdown volgens Annette goed geweest. ,, Wij verzorgden en waren als familie voor onze bewoners. We gaven hen de knuffel die zij moesten missen van hun kinderen of partner. Ook werden we handig met krulrollen en tondeuse, want de kapper mocht niet binnen. We deden het samen, we zijn echt trots op het team.”

Alert blijven

Sinds 1 juli zijn familie en vrijwilligers weer welkom bij Het Gastenhuis. Maar Annette en Kees blijven voorzichtig. ,,We blijven alert, willen iedereen gezond houden. We vormen hier één huishouden; leven samen, eten samen en lachen samen. Het leven is al maanden niet meer onbezorgd, maar we lachen wat af hier elke dag. We hebben geen seconde spijt gehad van dit avontuur, dit is onze plek.”