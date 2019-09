Het gaat ‘opperbest’ met Big Brother Ruud: een stabiele baan én een nieuwe liefde

Halverwege de middag belt Ruud Benard (64) terug nadat we hem hebben gevraagd of we hem even kunnen spreken naar aanleiding van twintig jaar Big Brother. “Ik heb een kwartiertje pauze, dus het kan nu wel even,” zegt hij. De pauze is op zijn werk in het magazijn van MacLean (meubelaccessoires, led-verlichting) in Breda.