Het gaat helemaal niet goed met de paling

Allereerst is het nuttig om te weten wie of wat de paling eigenlijk is. In Nederland noemen we deze vissen ook alen of Europese alen. Ze horen bij de grote groep van straalvinnige vissen. Dit zijn dieren die in water leven, vinnen en schubben hebben en een goed ontwikkeld, meestal verbeend skelet.



Palingen trekken net zoals vogels over grote afstanden en daarom worden ze ook wel trekvissen genoemd. In ons land blijven ze tussen de 5 en 15 jaar in allerlei zoet water- of brak waterplassen, maar op een bepaald moment trekken ze naar de Sargassozee. Daar paren ze op grote diepte en de larven die daar uit voortkomen trekken naar Europa. Dat is een reis van 6000 kilometer.