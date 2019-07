Het filmsucces van Bredase cineast en koppige ambachtsman Ton van Zantvoort

Budweiser gaat strijd aan met Heineken in Nederland

8:26 BREDA - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, gaat in Nederland de strijd aan met Heineken. De Belgisch-Braziliaanse biergigant lanceert vanaf deze week pilsmerk Bud (in de VS bekend als Budweiser) in Nederland. Dit heeft AB InBev, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Breda staat, maandag bekend gemaakt.