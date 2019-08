‘Het feit dat iemand anders besluit dat je kind dood moet, is onverteerbaar’

Vrouw gewond door mishande­ling van haar man op openbare weg in Breda, kind in buggy is erbij

20:00 BREDA - Een vrouw is zondagmiddag mishandeld door haar partner op de Geraardsbergenstraat in Breda. Ze is daarbij gewond geraakt, terwijl haar kind in een buggy er vlak bij zat. De man is opgepakt voor ‘huiselijk geweld’, omdat het tweetal een relatie heeft.