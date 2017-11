Het feest is begonnen: Grote Markt in Breda stort zich op de 11-11-viering

Geef uw mening Meer camera's in de stad, ook als het ten koste gaat van de privacy?

12:22 BREDA - De verontwaardiging is groot in Breda: iemand in een donkere auto rijdt 's nachts op een zebrapad in het uitgaanscentrum een man finaal onderste boven en laat hem levensgevaarlijk gewond achter. De roep om meer en betere camera's klinkt.