Het fascinerende nachtleven in de natuur

Van alle zomerse geneugten is de zwoele zomeravond misschien wel mijn favoriet. Zo eentje waarop de wind wegvalt en het strakblauw langzaam verandert in een schilderij van diep donkere tinten tot helderoranje in het westen. Hoog tegen de avondlucht zwieren zwaluwen hun laatste ronde en als er dan nog een zanglijster zijn beeldschone serenade brengt kan het haast niet mooier. Op zo'n avond 'ambtshalve' nog in het bos zijn is geen straf.