Het ergste? Bier op het veld gooien

hup nacPraten is de-escaleren: dat is het motto van de Scorpions, het securitybedrijf dat met zo’n 120 man de veiligheid én gastvrijheid bij NAC faciliteert. ,,We zijn geen vijand, maar juist onderdeel van het Avondje NAC’’, denkt operationeel directeur Pieter van den Broek.

In principe lossen de Scorpions zaken zelf op, tenzij het escaleert. Dan neemt de politie het over, zoals na de degradatie uit de eredivisie in 2015. Meer van dit soort incidenten kan Van den Broek, sinds 2010 in dienst bij Scorpions, zich echter niet heugen.

Scorpions verzorgt sinds 1996 de beveiliging en stewards in het stadion, de gastvrouwen in het sponsorhome en de verkeersregelaars er buiten. ,,Iedereen heeft zo veel mogelijk een vaste positie. We leren supporters individueel kennen en – net zo belangrijk – vice versa.’’

Boetes

Scorpions en NAC’ers komen elkaar ook tegen bij andere evenementen. ,,Je bouwt een band op, wat aanspreken vergemakkelijkt. Als je het leuk kunt houden, moet je je daarop focussen, vinden wij."

Uiteraard, er gebeurt nog wel íets vervelends bij NAC. Het ergste? Bier gooien op het veld. ,,Daar staan flinke boetes op. In opdracht van NAC noteren we gooiers, waarna NAC ze uit kan nodigen voor een gesprek. Dat het ongewenst is, mag nu wel duidelijk zijn.’’

Charlie Hebdo

Het valt Van den Broek op dat supporters elkaar hier ook onderling op aanspreken. Ook als het gaat om vuurwerk of ongewenste spreekkoren.

Na de dodelijke aanslagen bij het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo werden de beveiligingsmaatregelen landelijk aangescherpt. Bij zowel concertzalen als voetbalstadions werd strenger gefouilleerd. Al snel leek dat af te nemen. ,,Op de voorgrond klopt dat, maar op de achtergrond is het verder verscherpt. Met behulp van camera’s houden we individuen en groepen in het stadion en de promenades nauwlettend in de gaten; de lijntjes met de mensen ter plekke zijn kort.’’

Provoceren

Risicowedstrijden vereisen geen extra beveiliging. ,,We weten dat er supporters van de tegenstander op NAC-vakken zitten. Vaak herken je ze direct. Clubkleuren weigeren we, met NAC overleggen we of iemand gewenst is.

Op de achtergrond werd toezicht scherper. We houden groepen goed in de gaten – of zich opvallend gedragen, vragen we hen het stadion te verlaten. Voor hun eigen veiligheid. Dat is wel een zware extra belasting, maarje weet dat het gebeurt.’’

Juichen

De stand bepaalt de sfeer, weet Van den Broek. Als Ajax na iets meer dan een half uur met 0-5 voorstaat, wordt goed gekeken hoe zoiets landt op de tribunes. ,,Wat zijn de geluiden? Wordt er gejuicht in NAC-vakken? Hoe wordt er gereageerd op sociale media?’’