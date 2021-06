‘Het enige leuke in Teteringen is mijn bed’

Jong in...TETERINGEN - De 16-jarige Eva Biesheuvel woont zo lang ze zich kan herinneren in Teteringen, maar daar is ze eigenlijk nooit te vinden. Veel vaker is ze in Breda. ,,Daar ga ik naar school, werk ik en wonen al mijn vriendinnen.”

Valt er wel wat te beleven in Teteringen?

,,Nee, erg weinig. Eigenlijk is alles wat ik doe in Breda. Ik heb veel vriendinnen leren kennen bij de hockey en op school en veel van hen wonen in Breda. Zo trok ik meer naar de stad toe.”

Wat mist Teteringen?

,,Mijn vriendinnen uit Breda, haha. Lekkere terrasjes heb je hier ook niet echt. We hebben een supermarkt, een golfbaan, een kapper en een benzinestation. Daar houdt het op, verder is er niet zoveel te beleven.”

,,Dat is de plek in Teteringen waar ik het meeste te vinden ben, als ik in Teteringen ben. Het enige leuke hier, is mijn bed. Het is niet dat ik het dorp zo vreselijk vind, hoor. Ik ben er gewoon niet veel, ondanks dat ik hier al lang woon. Ik heb het eerste jaar van mijn leven in Limburg gewoond. Daar weet ik niet zoveel van, dus zo lang ik me kan herinneren wonen we in Teteringen. Mijn ouders wilden graag in de buurt van de stad gaan wonen.”

Zou je naar Breda willen verhuizen?

,,Dat ligt eraan wat en waar ik ga studeren. Ik weet nu nog niet precies wat ik in de toekomst wil doen.”

Hoe ben je de coronatijd doorgekomen?

,,Het eerste jaar kwamen we er goed vanaf. Na ongeveer dertien maanden ging het fout; mijn opa overleed vijf dagen nadat hij corona kreeg aan het virus. Mijn moeder raakte besmet in het ziekenhuis bij mijn opa en later ook mijn zusje. We hebben toen weken in quarantaine gezeten. We hebben dus veel binnen gezeten en veel testen moeten doen. Gelukkig heb ik het niet gekregen en de rest van mijn familie ook niet.”

En je hebt er nog een baantje bijgenomen in die tijd.

,,Ik ben tijdelijk bij de Albert Heijn gaan werken. Ik wilde gewoon een beetje inkomen hebben voor de online shopverslaving die ik heb opgebouwd tijdens corona, haha. Inmiddels ben ik weer gestopt. Ik kan niet goed stilzitten en zat veel thuis. Ik kan wel elke dag met vriendinnen afspreken, maar ik wilde me graag nuttig maken. Daarom ben ik ook bij de Voedselbank gaan helpen.”

Quote Het is gewoon erg lastig om te focussen als je digitaal les krijgt Eva Biesheuvel Je bent blijven zitten dit jaar, denk je dat dat door corona komt?

,,Ik ben ervan overtuigd dat we niet hetzelfde niveau halen als wanneer we al onze lessen gewoon op school hebben. Thuis let ik ook niet de hele les even goed op, bak ik even een eitje tussendoor. Het is gewoon erg lastig om te focussen als je digitaal les krijgt.”

Je kunt vast wel iets bedenken dat je wél leuk vindt aan Teteringen?

,,We hebben een ijsboerderij op loopafstand en er is veel water hier en het is een goede omgeving om met de hond te lopen, dus dat is erg leuk. Helaas worden er wel steeds meer huizen uit de grond gestampt, dat vind ik minder.”

Als je het een dag voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Een privéwinkelcentrum waar mijn vriendinnen en ik onbeperkt kunnen gaan shoppen. In plaats van dat je in de wachtrij bij de Zara moet staan, heb je dan de hele winkel voor jezelf.”

Wat voor mensen wonen er in dit dorp?

,,Een mix van mensen, van alles een beetje. Zo is er een wijk met vooral jongere gezinnen. In de kern van het dorp wonen vooral oudere mensen.”

Is Teteringen een typisch dorp waar ook geroddeld wordt?

,,Ik denk dat dat onder de oudere mensen het geval is. Zelf merk ik dat niet hoor. Op de middelbare school is het een stuk erger.”

Weet je al wat je hierna wil gaan doen?

,,Ik heb geen flauw idee, ben nog zoekende. Gelukkig heb ik nog even de tijd. Er zijn helaas weinig open dagen om bij te wonen. Vrienden en familie noemen weleens opleidingen die ze bij me vinden passen, maar ik heb nog geen idee. Ik heb een paar online open dagen bijgewoond over een jaar in het buitenland doorbrengen, dat zie ik ook wel zitten. Hockeyen en leren in Canada, bijvoorbeeld.”

Eva Biesheuvel (16) Woont met: vader Frank, moeder Barbara, broers Olivier en Julius en zusje Sophie

Huisdieren: Hond Loekie, katten Dikkie en Sara

Opleiding: Vwo 5 op De Nassau in Breda

Hobby’s: Naar het terras met vrienden, hockeyen, hockeytraining geven aan een jeugdteam en vrijwilligerswerk doen samen met haar moeder bij de Voedselbank in Breda

Bijbaan: Café-Restaurant Zeezicht in Breda en cateringbedrijf Culinice

Verliefd: Nee