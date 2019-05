Het ene Bredase parkeervak is het andere niet: dat is dan 104 euro boete

Breda gaat benzineau­to niet wegjagen zoals Amsterdam doet

10:04 BREDA - Een totaalverbod voor auto’s die op benzine of diesel rijden zit er in Breda nog niet in. Burgemeester en wethouders denken na over allerlei manieren om het vervoer in de stad te verduurzamen, maar een totaalverbod is ‘voor de bühne’.