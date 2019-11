Het échte leven begint bij 130

Breda: dit jaar stuk minder animo voor burgerses­sies

7:00 BREDA - Er wordt dit jaar in Breda minder gebruik gemaakt van de burgersessie. Tot nu toe is in 2019 drie keer ingesproken door een groep bewoners of initiatiefnemers. Bij een burgersessie kan iedereen die vijftig handtekeningen ophaalt zijn of haar zegje doen bij de gemeenteraad.