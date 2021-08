Het corso in Zundert gaat door! Hoe? ‘Dat hangt af van wat premier Rutte vrijdag gaat zeggen’

Het wordt even nagelbijten voor het corsobestuur. Want wat gaat premier Mark Rutte vrijdag zeggen? Wordt er verder versoepeld, worden beperkingen opgeheven? Of blijven evenementen alleen onder strikte voorwaarden mogelijk? ,,We weten het niet", aldus Schrauwen. ,,Maar duidelijk is dat de persconferentie gevolgen heeft voor de manier waarop we 5 en 6 september het corso kunnen houden.”