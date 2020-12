Het coronajaar van Café Boeimeer in Breda: ‘Wij zijn familie voor onze stamgasten’

Wereldti­tel crosscoun­try voor Koolen en Van den Goorbergh

17 december Minder dan een maand voor de start van de Dakar Rally raapten Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh de wereldtitel crosscountry op in de woestijn van Saoedi-Arabië. Het Brabantse ralleyduo had aan de vierde plaats in de afsluitende etappe van de Hail International Baja 2 voldoende voor de eindzege in de T4-klasse, voor buggy’s.