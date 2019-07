Het circus en haar familie waren alles voor Mariska

Alex Manetti, zoon van Mariska Akkerman uit Breda, had een sterke band met zijn moeder. ,,Zelfs nu ze is overleden overleg ik in stilte nog met haar. Ze was en is mijn anker. Binnen onze grote circusfamilie ben ik niet de enige die zo’n band met haar had. Ook voor mijn tantes en nichtjes was ze belangrijk. Ze was onze 'mater familias'. Al maakte ze haar lagere school nooit af, ze was een wijze vrouw. Ze sprak meerdere talen en wist altijd raad.”