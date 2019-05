Het Bredase Regenboogpad slijt, tijd voor iets anders

Video Biezonder Orkest zet PodAa in Effen in vuur en vlam: ‘Onzeker, maar toch zingen!’

10 mei EFFEN - Voorin de zaal danst Romesa (14) in haar rolstoel. Ze heeft fysiek flinke beperkingen. Daar is ze zich bewust van, weet Marleen Helsloot van Amarant. Haar hersenen werken namelijk prima. Ze steekt haar hand op als presentator Jan van Rijckevorsel vraagt wie in de microfoon mee wil zingen met het Biezonder Orkest. ,,Ze kan niet praten, dus dat ze dan zo publiekelijk gaat zingen is fantastisch. Ze is best onzeker over zichzelf, maar dit deed ze toch maar even", toont Helsloot zich onder de indruk.