Het Bredase orgel: een vijftigjarige met stokoude pijpen

‘Stadsont­slui­ter’ zuidelijke rondweg in Breda op de schop tot 18 augustus

9:04 BREDA - Voor de weggebruikers op de zuidelijke rondweg in Breda is het opletten geblazen: er wordt extra asfalt gelegd voor een betere doorstroming. Er is een woud aan borden verrezen met omleidingen. Bewoners zijn er nog altijd niet gerust en vrezen voor de leefbaarheid.