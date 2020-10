Het bouwen van zonnepark Bavelse Berg is een Sudoku met acht sterren

BREDA - De bouw van zonnepark de Bavelse Berg is donderdag symbolisch geopend door wethouder Greetje Bos. De aanleg van de 94.500 zonnepanelen op de voormalige vuilstort is een complexe zaak.

Een zwaar bewolkte lucht met af en toe een buitje is niet echt een goed moment om de bouw van een zonnepark te openen. Wethouder Greetje Bos boorde donderdagmiddag toch symbolisch een gat in de top van berg, omdat het feestelijke moment vanwege corona al maanden was uitgesteld. Het werk aan het zonnepark is al in volle gang.

Quote Iedere vierkante meter is anders op de Bavelse Berg Ron van Jeveren, Projectdirecteur Zonnepark Bavelse Berg

BREDA - De aanleg van zonnepark Bavelse Berg is al in volle gang.

Er zit methaangas in de vuilstort

,,Het is een complexe klus", zegt projectdirecteur Ron van Jeveren van Rooftop Energy, het bedrijf dat eigenaar is van het zonnepark. Het bedrijf Goldbeck Solar verzorgt de aanleg van het park. ,,Dit is het meest complexe zonnepark van Nederland", stelt Van Jeveren. ,,Je hebt te maken met een oude vuilstort. Daar komt methaangas uit. Er liggen tientallen leidingen die het methaangas afvoeren. Dat wordt opgevangen.”

We mogen geen leidingen in de grond raken

,,Bij de aanleg van het zonnepark moeten gaten geboord worden om beton in te gieten. Daar komen palen in die straks de hele constructie moeten dragen. Na 30 jaar zijn veel leidingen van plek verschoven of verzakt. We moeten passen en meten, zodat we geen buis raken. Een leiding die we met gprs zochten, bleek anderhalve meter verschoven te zijn. Daarnaast ligt er nog waterdrainage en moeten er elektriciteitsleidingen voor het zonnepark aangelegd worden. Op deze berg is iedere vierkante meter anders. Het is net een Sudoku met een moeilijkheidsgraad van 8 sterren”, aldus Van Jeveren.

Quote Meer dan tiendui­zend huishou­dens kunnen hier straks energie van trekken Greetje Bos, Wethouder energietransitie

Hier kan een zonneweide

Wethouder Bos: ,,Als het park klaar is, is dat een mooie bijdrage aan de duurzaamheid. Meer dan tienduizend huishoudens kunnen hier straks energie van trekken. Een vuilstort is een plek waar je verder weinig mee kunt beginnen. We leggen niet zo snel een zonneweide aan, maar hier kan het.” In april 2021 gaat het zonnepark Bavelse Berg in productie.

Het werk vordert gestaag aan het zonnepark Bavelse Berg.