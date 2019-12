Het Bierhuis, Café de Cnaupe en restaurant Porta Sud geven nieuw elan aan mini-woonwijkje

“Nee hoor, dit wordt zeker geen café.” Eigenaar Koos Hartman van Het Bierhuis in Van Goorstraat in Breda wil de zorgen van omwonenden graag wegnemen. Onlangs heeft hij een drank- en horecavergunning aangevraagd voor zijn winkel/groothandel. Buurtbewoners vragen zich af of er nu een echt horecahoekje gaat ontstaan in dit stukje binnenstad, te meer daar er al een café zit en een nieuw restaurant wordt geopend.

“Dit is een woonerf. Dat er één café zit, is prima. Dat zit er al lang en heeft rechten. Maar het moet hier niet net als op het Van Coothplein vol komen staan met terrassen”, zegt buurtbewoonster Johanna Tollenaars.

De Van Goorstraat sluit aan op de Doctor Van Mierlostraat. Het is een mini-woonwijkje op steenworp afstand van de Nieuwe Ginnekenstraat en het Van Coothplein. In de Van Goorstraat zit al sinds jaar en dag een café. Tot voor kort heette dat ‘Stella’, maar sinds 1 oktober draagt het de naam ‘De Cnaupe’, een Franse verbastering van de achternaam van de nieuwe eigenaresse Anne-Marie Knoop.

Vanuit het raam van De Cnaupe zijn zowel het Bierhuis te zien als het nieuwe restaurant Porta Sud. Dat laatste ligt aan aan het einde van Passage Zuidpoort en grenst aan de Doctor van Mierlostraat, waar ook ruimte is voor een terras. Als Het Bierhuis ook een café-functie zou krijgen, zou er inderdaad een horecalint ontstaan.

Volledig scherm Koos Hartman in Het Bierhuis waar ook een barretje in de winkel staat. © Paul Verlinden

Bierhuis-eigenaar Hartman begrijpt dat er vragen zijn over de aanvraag voor de horeca-vergunning en wil graag uitleggen waarom dat is gedaan. Vorig jaar heeft hij de zaak overgenomen en flink verbouwd. Zo staat er nu bar met tapkraan in de winkel en is achter in de zaak een ruimte waar gekookt en gegeten kan worden.

“Ik wil proeverijen voor groepen houden en cursussen geven voor personeel van klanten, bijvoorbeeld over speciaal bier. Nu kan ik dat niet doen als de winkel ook open is, bijvoorbeeld aan het einde van de dag of op zaterdagmiddag. Met een horecavergunning heb ik meer mogelijkheden. Maar het wordt zeker geen café en ik ga ook geen terras buiten zetten”, aldus Hartman.

Wel ziet Harman goede kansen om samen te werken met de andere twee échte horecazaken in zijn blikveld: “Ik wil Porta Sud gaan inschakelen voor proeverijen en met De Cnaupe kan ik misschien ook meer samen doen.”

Volledig scherm Anne-Marie Knoop achter de bar in Café de Cnaupe. © Paul Verlinden

Anne-Marie Knoop ziet het ook zitten om het haar collega-ondernemers voor extra elan in het gebiedje te zorgen. “Met Porta Sud heb ik nog geen contact maar bij Het Bierhuis neem ik al drank af. Als we meer kunnen doen, sta ik daar zeker voor open.” Haar café zelf heeft ook al flinke impuls gekregen na een verbouwing. Onder meer zijn er hoge, lange banken geplaatst en is de zaak helemaal opnieuw gedecoreerd.

Even verderop gaat Porta Sud vandaag officieel open, na al een week te hebben proefgedraaid. De zaak is vijf dagen per week open van 8.30 tot 23.00 uur: voor ontbijt, lunch, aperitief en diner. Er zijn binnen veertig plaatsen en in de zomer kan er zowel in de passage als in de Van Mierlostraat een bescheiden terras staan.

Eigenaar Ralph Geerts heeft nog geen bezorgde buren aan de deur gehad. “Ik hoor eerder dat mensen er naar uit kijken. We gaan hier geen grootschalige horeca doen, maar we willen wel graag samen met de buurt kijken hoe het hier levendig kan worden.”