Het Alcatraz van de Lage Landen: Ontsnappen van een duivels eiland

Boerendoch­ter Yvonne (23) ontwikkelt een eerlijke chocolade­reep: ‘Alles lokaal, met oog voor de boer’

9 april WAGENBERG - Ze wil lokale boeren helpen in hun proces naar verduurzaming. En dat alles met chocolade. Met de repen van ‘Fair to Dutch Farmers’ heeft Yvonne van Oosterhout (23) een duidelijke missie: ,,Boeren steunen in deze moeilijke tijden, want veel boeren doen het wél heel goed.”