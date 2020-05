Het afval van Breda stapelt zich op, de kosten ook

Overigens is dat tekort in twee jaar tijd niet vier keer zo groot geworden, zoals BN deStem eerder meldde. Het tekort was in 2018 1,3 miljoen euro om te stijgen naar 2,6 miljoen euro in 2019: twee keer zo veel. Het gat op de begroting was groter geweest als Breda niet was begonnen met een nieuwe inzamelingssysteem. ,,Daardoor hebben we 37 ophaalroutes kunnen schrappen. Dat werkt een stuk efficiënter’’, zegt Quaars.