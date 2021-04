Herstelplan horeca Breda ‘biedt ruimte in breedste zin van het woord’

Raadsdebat 538 in Breda: ‘Je komt pas achter je blindheid als je uit de tunnel bent’

21 april BREDA - De wonden zijn gelikt. Of ze ook direct geheeld zijn is een tweede; de Fieldlab-blamage en het cancelen van 538 Oranjedag op het Chasséveld zal nog wel even nadreunen. De Bredase politiek trok dinsdagavond in een ingelast debat stevig van leer. Waarom had burgemeester Paul Depla de gemeenteraad, als volksvertegenwoordiging toch het hoogste orgaan, links laten liggen?