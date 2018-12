Herrie, vieze lucht; Heusdenhout wil naar 80 km op de A27

Het was als donderslag bij heldere hemel: kabinet Rutte II besloot in maart 2016 de maximale snelheid in Nederland op de snelweg te verhogen naar 130 km per uur. In Heusdenhout (6000 bewoners) gingen de alarmbellen af. Met name bij de vijf huurflats (360 huishoudens) die pal aan de A27 staan.

De snelheid ging ter hoogte van deze wijk van 120 naar 130 km per uur. Waarom? Alsof er al niet genoeg hinder van de snelweg is, redeneerden ook bewoners in de laagbouw achter de geluidswal. Toen Brans 17 jaar geleden in de wijk kwam wonen was het ’s nachts nog stil, nu gaat het dag en nacht door. Veel gehoorde klacht in de wijk: ‘We kunnen amper met raam open slapen’. Zomers moeten, vooral bij oostenwind, vaak deuren en ramen dicht. Niet alleen om het geluid, bewoners vrezen ook de luchtvervuiling.

Ventilatieroosters

De in de jaren ’70 gebouwde flats zijn niet berekend voor ligging aan een drukke snelweg, stelt Brans. De ventilatieroosters laten geluid door. Nu de wijk misschien gaat uitkijken op drie grote windmolens aan de overkant van de A27 en op een zonnepark met 80.000 zonnepanelen op de vroegere vuilstort Bavelse Berg, vindt Brans dat de snelweg meegenomen moet worden. ,,Dan moeten we het ook hebben over de A27.” Hij wil de A27 op de agenda zetten van het stadsbestuur. ,,We willen liefst naar 80 kilometer-zone. En voer dan trajectcontrole in.”

Enquête