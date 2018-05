Herrie van Kampeerboerderij De Kiek? Ja zegt de ene buur in Alphen, nee de andere

NAC geeft kinderen al op jonge leeftijd het NAC-ge­voel mee

7:00 BREDA - NAC zet zich in toenemende mate in kinderen van 6 tot 15 jaar te enthousiasmeren voor de club. Vorig jaar startte NAC al met het organiseren van een drietal NAC Breda Soccercamps in de zomervakantie, dit jaar worden er vijf stuks georganiseerd. Daarnaast is er een tiendaagse voetbalschool en zijn er voetbalmiddagen bij amateurclubs in de regio.