Heropening zuidelijke rondweg Breda: wandelen, spelen en hardlopen op de rijbanen

Bonte verzame­ling vliegers kleurt lucht boven Rijsbergen

11:15 RIJSBERGEN - ,,Moeilijk? Ben je gek”, zegt René Baremans en rent naar zijn schuur. Van een plank grijpt hij een rol, gaat de tuin in, rommelt amper een minuutje met wat stokjes en textiel. ,,En kijk”, werpt hij een vlieger de lucht in. ,,Zo makkelijk zet je er één in elkaar.” Een kind kan de was doen.