Heropening scholen is goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten: ‘Met extra sportlessen om je lekker uit te leven’

De opluchting is groot op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs. ,,Leerlingen werden eind vorig jaar wat apatisch nadat bekend werd dat er weer een lockdown kwam”, zegt voorzitter van het bestuur Jos Kusters van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met scholen als het Cambreur College in Dongen, het Munnickenheide College in Etten-Leur en Rucphen en het Mollerlyceum in Bergen op Zoom en nog een tiental scholen in West-Brabant.