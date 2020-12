Herinrichting Markdal weer een stap verder met voorlopig ontwerp

BREDA - Na jaren van voorbereiding is een nieuwe mijlpaal bereikt op weg naar herinrichting van het Bredase Markdal. De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta presenteren op maandag 14 december in een onlinesessie in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het voorlopig ontwerp.

Het is het resultaat van intensief overleg waar ook de gemeenten Breda en Alphen-Chaam, de provincie, agrariers, natuurverenigingen, dorpsraden en bewoners bij betrokken zijn geweest.

Sjef Langeveld, voorzitter van de Vereniging Markdal: ,,Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp was nog een flinke stap waar nog meer (aanvullend) onderzoek voor nodig was. Onderzoek bijvoorbeeld om de ligging van de nieuwe meanders te bepalen. Een nieuwe mijlpaal in de voorbereiding van het project Markdal is bereikt. Dit is een flinke stap richting uitvoering. De start omvat het inrichten van 100 ha nieuwe natuur in samenhang met het graven van een vrijstromende Mark.”

In 2022 beginnen

Hans Peter Verroen, lid van het dagelijks bestuurslid van het waterschap: ,,We zijn blij met het resultaat. Hiermee hebben we samen een goede basis gelegd voor het vervolg van het project. Het ontwerp wordt nu zodanig uitgewerkt, dat in 2022 de uitvoering kan beginnen in het zuidelijk deel van het Markdal, in Alphen-Chaam.”

Belangstellenden kunnen het voorlopig ontwerp, dat bestaat uit kaarten en gesproken presentaties, vinden op een digitaal platform. In de presentaties wordt meer verteld over de totstandkoming van het ontwerp en het vervolgproces.

Op maandag 14 december is er een digitale bijeenkomst met uitleg, om 19.45 uur. Aanmelden kan via het platform of via info@verenigingmarkdal.nl.