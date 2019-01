Herinneringen aan Tiësto: ‘Hij draaide de voicemails waarop vrouwen zich aanboden zo door de Spock’

Vermeulen: “Rond de eeuwwisseling werkte ik in de Graanbeurs. Wij deden van alles: draaiden muziek, maar haalden ook glazen op en schrobten na afloop de toiletten. We hadden een medewerker die nogal wat vrouwelijke aandacht had. Een avond nam hij een bandje mee waarop hij een paar opnames van zijn voicemail had gezet van dames die zich aan hem aanboden. Dat bandje ging rondzwerven en kwam bij Tijs terecht, die een paar van die fragmenten door zijn nummers mixte. Hoorde je op de dansvloer in de Spock zoiets als ‘Hallo, wij zijn Angela en Marieke en studeren in Breda. Wil jij misschien een trio met ons?’ Ik denk niet dat iemand het gemerkt heeft, maar wij hebben wel gelachen.’



Wies Bakker: “Dj Tiësto bij Thebe Lucia in 2014. Een geweldige dag voor deze mensen, met een optreden van Tiësto plus een gehele nieuwe muziekinstallatie die hij doneerde. Een dag om nooit te vergeten.”



Melanie Broeders: “Mijn eerste dvd kocht ik in 2003, van het live-concert in de Gelredome. In 2004 hebben wij een Perzische kat in huis genomen. Maar ja, welke naam geef je aan een kat? Zwarte, Pluisje, Grijsje, Garfield....? Nee... Wij kozen voor Tiësto! Helaas hebben wij afgelopen november afscheid moeten nemen van onze lieve kat Tiësto, 14 jaar oud.”