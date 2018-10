Herinneringen aan de Bredase Barbarakathedraal

Het is ergens rond 1854 wanneer de roemruchte Roermondse architect Pierre Cuypers begint aan de eerste tekeningen voor een nieuwe kerk in Breda. Die stad is een jaar eerder een bisdom geworden. Na eeuwen van onderdrukking kan het Rooms-Katholicisme weer in volle openbaarheid worden beleden. En dus kruipen de katholieke gelovigen in Breda hun schuilkerken uit en laten nieuwe, trotse kerken bouwen.