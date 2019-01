Herenboeren Breda zoeken nog 150 huishoudens

BREDA - Herenboeren Breda , een initiatief waarbij huishoudens samen een boerderij runnen en er hun eten van betrekken, is op zoek naar mensen die willen investeren in duurzaam voedsel.

Om de Herenboerderij te starten zijn tweehonderd huishoudens nodig. Op dit moment tellen de initiatiefnemers vijftig inschrijvingen. “We zijn er dus nog niet”, zegt Claire Dekkers van Herenboeren Breda. “Het gaat best langzaam.” Dat heeft volgens haar onder meer te maken met het feit dat er nog geen definitieve locatie is waar de Herenboerderij moet komen. Bovendien tonen veel mensen volgens Dekkers weliswaar interesse, maar twijfelen ze als het op inschrijven aankomt. “Die proberen we over de streep te trekken.”

Kleinschalig

Biologisch voedsel van eigen boerderij. Dat is de bedoeling van een club Bredanaars die een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf in het leven wil roepen. Het concept kent zijn oorsprong in Boxtel waar in 2016 de eerste Herenboerderij van start ging.

Investeren

De Bredase initiatiefnemers hebben tweehonderd huishoudens nodig die in de Herenboerderij willen investeren. Deelnemers leggen ieder 2.000 euro in en betalen vervolgens een contributie waarvoor ze wekelijks verse groente, vlees, fruit, aardappelen en eieren krijgen.

Samen runnen ze in feite in de boerderij, al hoeven ze niet zelf met de voeten in de modder te staan. Dat doet een professionele boer die in loondienst werkt, al mogen de leden best een handje meehelpen als ze dat willen. De coöperatieleden zijn behalve eigenaar, investeerder en producent ook consument. “Iedereen die gezond en eerlijk voedsel belangrijk vindt, is welkom om zich bij Herenboeren aan te sluiten”, aldus Dekkers die zegt dat nog steeds het streven is om dit voorjaar te beginnen.

Informatiebijeenkomst