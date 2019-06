Herenboeren Breda hebben een plek gevonden

Biologisch voedsel van eigen boerderij. Dat is de bedoeling van een club Bredanaars die een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf in het leven roepen. Het concept kent zijn oorsprong in Boxtel waar in 2016 de eerste Herenboerderij van start ging. De Bredase initiatiefnemers hebben tweehonderd huishoudens nodig die in de Herenboerderij willen investeren. Deelnemers leggen ieder 2.000 euro in en betalen vervolgens een contributie waarvoor ze wekelijks verse groente, vlees, fruit, aardappelen en eieren krijgen.

Boer in loondienst

Samen runnen ze in feite in de boerderij, al hoeven ze niet zelf met de voeten in de modder te staan. Dat doet een professionele boer die in loondienst werkt, al mogen de leden best een handje meehelpen als ze dat willen. De coöperatieleden zijn behalve eigenaar, investeerder en producent ook consument.

Volgens voorzitter Martijn Schouw van Herenboeren Breda is realisatie van het concept ‘een stap dichterbij nu de locatie bekend is'. “Bij minimaal 150 intentieverklaringen kunnen we ook daadwerkelijk starten. Op dit moment hebben we tachtig intentieverklaringen en een lijst van ruim 250 huishoudens, die afhankelijk van de locatie mee willen doen.”

Informatieavonden

De komende maanden houdt het initiatief informatieavonden om belangstellenden verder te informeren over wat een Herenboerderij en deelname daaraan inhouden. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 26 juni in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan (aanvang 20.00 uur).