Herdertjes maken tocht door de Haagse Beemden

Een initiatief van bewonersgroep Kesteren Op Maat, in samenwerking met kinderboerderij De Sik en de scouting. Kees Hendriksen van de bewonersgroep vertelt: ,,We hebben de herdertjestocht nieuw leven in geblazen na zes jaar. Het leek ons een mooi initiatief om, zo vlak voor de kerst, samen met de inwoners van de Haagse Beemden deze tocht te maken."



De kameel ging, gevolgd door tientallen inwoners van Kesteren uitgedost als engel of herdertje, door de wijk op zoek naar de levende kerststal. Die was te vinden bij kinderboerderij De Sik. Met de lampionnen erbij een feeërieke tocht. De drie wijzen sloten zich aan bij het Beemdhuis, waar ook een aantal ouderen zich bij de wandelaars voegden.