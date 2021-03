Herdenkingspaal voor Meisje van Teteringen: ‘We gaan door tot we op haar graf een naam kunnen schrijven’

video NAC-trai­ner Steijn: ‘Clubrecord zou schitte­rend zijn, maar ik ga liever de boeken in met promotie’

19 maart NAC-trainer Maurice Steijn wil er voor zorgen dat iedereen met beide beentjes op de grond blijft ondanks de zeven opeenvolgende zeges van zijn ploeg. Hij vindt dat het spel vrijdagavond tegen FC Volendam beter moet dan tegen Helmond Sport het geval was. ,,Hopelijk was dat een incident, want we waren op de goede weg.”