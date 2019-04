Herdenking voor overleden Ger van Zundert

Nieuw café in het Ginneken: In de Wijk

15:27 BREDA - Aan de Dillenburgstraat in Breda is sinds deze week lunch en -borrelcafé In de Wijk geopend. Het zit in een pand om de hoek bij het Valkeniersplein en is een voortzetting van Zeef Kindercafé dat daar korte tijd was gevestigd. Daarvoor heeft daar onder meer restaurant Rosé gezeten.