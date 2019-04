Henriëtte Roland Holst: een rooie heks met liefde voor Achtmaal

En ToenACHTMAAL - Dit jaar 150 jaar geleden werd ‘de heks van de Buisse Heide’ geboren. Rode Jet, zoals dichteres en politiek activiste Henriëtte Roland Holst ook wel werd genoemd. Een ‘mevrouw’ die in Achtmaal niet bij iedereen even geliefd was.

Het is een oud knipseltje uit De Limburger Koerier van 1920. Meesmuilend wordt aangehaald hoe in het Dagblad van Noord-Brabant melding wordt gemaakt van een treinstel eerste klas dat slechts voor één reiziger vanuit het noorden naar Seppe boemelt.

Volledig scherm De Buissche Heide mer rechts Henriette Roland Holst en haar moeder, in het midden Richard Roland Holst, links Herman Gorter en echtgenote. Die reiziger is de ,,bolsjewieksche kapitalistische grootgrondbezitster mevouw Roland Holst”, aldus het knipsel. Ze reist: ,,Alsof het H.M. de Koningin zelf is.” En is daarmee: ,,Een 'proletarische vrouw’ die zich op z'n Russisch verplaatst. Als een grootvorstin uit den tijd, toen er in dat groote rijk nog eenigen orde was'.

Rooie Jet

Henriëtte Roland Holst (1869-1952) was dichteres, (toneel)schrijfster en politiek activiste. Als persoonlijke vriendin van Lenin en Trotski droomde ze van een wereld met gelijke rechten en kansen voor iedereen.

Maar, zo werd geroddeld, hoe makkelijk is dat? Want die 'rooie Jet', reisde elke zomer opnieuw naar haar eigen landgoed in Achtmaal. De Buissche Heide, waar zij en haar echtgenoot, de beeldend kunstenaar Richard, er een aristocratisch bestaan op nahielden. Met feodale verhoudingen, een Richard die zich als landjonker gedroeg en een horde personeel dat er voor zorgde dat het het echtpaar en hun stroom vooraanstaande gasten aan niets ontbrak.

Volledig scherm De Angorahoeve op de Oude Buisse Heide, het huis waar Henriëtte Roland Holst woonde © Foto Pix4Profs/Jan Stads En inderdaad, Henriëtte Roland Holst was rijk. Ogenschijnlijk botste dat met haar communistische en socialistische idealen, maar om de invloedrijke dichteres zomaar weg te zetten als 'salon-socialiste’ is iets te makkelijk. Daarvoor waren haar inspanningen voor wat zij de goede zaak vond, simpelweg te groot.

Zuinig

'Jet’, of ‘Tante Jet', zoals ze werd genoemd hield er een sobere levensstijl op na. Sterker, haar zuinigheid was befaamd. Zo vertrouwde de Indiase schrijver Raghu Vira na een bezoek aan de Buissche Heide een andere gast toe, Jan Brandt Corstius (vader van schrijver Hugo),: ,,Jet is zo zuinig, ze valt nog dood op een korrel rijst'. “

Haar kleding was eenvoudig, op het sjofele af. Volgens echtgenoot Richard zou: ,,Jet het liefst op een zolderkamer wonen.” En toch waren er die roddels in het dorp. Werd schamper gesproken van die kapitalistische, bolsjewiek. Waren er de praatjes over de ‘rooien’ die zich er ophielden. En werd er met argusogen gekeken naar de koetsen die elke zomer opnieuw een stroom aan vreemde gasten van de stoomtram in Zundert haalden.

Beroemdheden

Die gasten waren overigens niet de minsten. Grote namen uit de culturele, literaire en politieke wereld kwamen bij de Roland Holsten over de vloer. Dichters als Herman Gorter, Albert Verwey en Willem Kloos, kunstenaars als Jan en Charley Toorop, architecten als Hendrik Berlage en politici als Willem Drees en de communist Henk Sneevliet (oprichter van de Chinese communistische partij) waren kind aan huis in Achtmaal.

Tante Jet blies dan wel ietwat arrogant op een koperen rangeertoetertje om haar gasten en personeel te ontbieden, tegelijkertijd gaf ze, na het overlijden van haar echtgenoot Richard, al haar kapitaal weg. Richard die ze trouwens toestond dat hij elke zomer opnieuw, jaar in jaar uit, zijn buitenechtelijke relatie Ina op haar landgoed uitnodigde.

Onderduikers

En het was ook Jet die de Buissche Heide wijd openstelde voor Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, voor Joodse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Jet die het landgoed samen met haar broer Will bezat. Toen hij overleed, en zij eigenaar werd van alle grond, dacht zij niet lang na en schonk in 1945 alles aan Natuurmonumenten.

En zo is het aan diezelfde ‘Heks van de Buisse Heide’ te danken dat anno 2019 het landgoed voor iedereen toegankelijk is. Dat er kan worden gewandeld, gefietst, gerecreëerd. Dat de heide, het veen, de bossen ook nu nog inspiratie bieden aan dichters, schrijvers en kunstenaars.

Volledig scherm Henriëtte Roland Holst. foto Filmdepot Die, wandelend over de paden, links en rechts bordjes kunnen aantreffen met gedichten van Henriëtte Roland Holst. Misschien hield niet iedereen in Achtmaal van tante Jet, zelf had zij de Buissche Heide tot aan haar dood intens lief.