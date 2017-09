Hennepstekjes in bestelauto in Breda, verdachte aangehouden

Studenten Vitalis College Breda spreken recht: 'Voor een moord meteen levenslang. Punt uit'

9:06 BREDA - Het is nog vroeg in de collegezaal. Hier en daar een geeuw. Maar de rechter - haar toga pontificaal in het zicht - trekt snel de aandacht. Met pittige stellingen. En een rollenspel waarin de leerlingen zelf een oordeel moeten vellen. ,,Dit is mijn uitspraak. Hier zult u het mee moeten doen", klinkt het dan bloedserieus.