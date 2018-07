Hennepplanten in beslag genomen op drie adressen in Gilze en Rijen

Visspeci­aal­zaak Havenzicht eerste in eerste ronde bij Nationale Haringtest

14:46 ETTEN-LEUR/BREDA - Visspeciaalzaak Havenzicht, met vestigingen in Etten-Leur (2) en Breda, is eerste geworden in de eerste ronde van de Nationale Haringtest. Dat meldt een trotse Stevie Wijnings, met Bram de Vos eigenaar van Havenzicht.