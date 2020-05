Hennepkwekerij met 420 planten gevonden in Breda, politie onderzoekt mogelijke mensenhandel

BREDA - In een woning aan de Hooilaan in Breda heeft de politie donderdagavond een hennepkwekerij gevonden. De kwekerij bestond uit 420 wietplanten. Een 51-jarige man die aanwezig was in de woning, is opgepakt.

De politie ontving een anonieme melding van de hennepkwekerij aan de Hooilaan. Toen agenten donderdagavond een kijkje gingen nemen in de woning, troffen zij op de eerste en tweede verdieping van het huis inderdaad een werkende hennepkwekerij aan. In totaal werden daar 420 wietplanten in beslag genomen.

In de woning was een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aanwezig. De man werd als verdachte aangehouden. Gezien de omstandigheden waarin de man leefde, volgt er vanuit de politie ook een onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting. ,,De man had een zeer beperkte leefruimte tot zijn beschikking, omdat de rest volgebouwd stond voor de kwekerij", laat de politie weten.

