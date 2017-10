Hennepkwekerij in woning Kleine Doornbos in Breda aangetroffen

Twee jongens samen op bij­rij­ders­stoel, politie brengt er een te voet thuis

17 oktober BAVEL - De actie 'Rent a cop' werd dinsdag in Bavel 'walk with a cop'. Bij een verkeerscontrole in het kader van de actie 'Rent a cop', werd een auto aan de kant gezet waarin twee jongens samen op de bijrijdersstoel zaten.